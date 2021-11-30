Kaymakam Tunç, şal şepik atölyesini gezdi

ŞIRNAK (AA) - Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, şal şepik kumaşı üretim atölyesini gezdi.

Kaymakam Tunç, Şırnak Belediyesi Başkan Vekili İhsan Gören ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ile Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde faaliyet gösteren şal şepik kumaşı üretim atölyesinde incelemelerde bulundu.

Atölyede usta öğreticiler ile bir araya gelen Tunç, kumaşın üretimine ilişkin ustalardan bilgi aldı.

Yöre halkının yüzyıllar öncesinden günlük hayatta giydiği şal şepik geleneğinin gelecek nesillere ulaştırılması ve yaşatılması için ustaların büyük bir emek sarf ettiklerini belirten Tunç, atölye çalışanlarına başarı diledi.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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