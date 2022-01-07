Kaymakam Tunç, İsmail Ebul-İz El Cezeri Organize Sanayi Bölgesinde fabrikaları gezdi

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İsmail Ebul İz El Cezeri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, beraberinde Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Süleyman Çağlı ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mazlum Budak ile birlikte işletmecileri gezerek, yapılan üretim ve sağlanan istihdam hakkında işletme yetkililerinden bilgi aldı. - ŞIRNAK