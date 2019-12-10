Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt tekstil atölyesinde devam eden çalışmaları inceledi

10.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:21

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, kısa süre içerisinde faaliyete geçecek tekstil atölyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.



İnceleme esnasında Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt'a, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren ve İl Genel Meclis Üyesi Umut Eroğlu eşlik etti. Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt tekstil atölyesinde devam eden çalışmaları inceleyerek çalışmaları yürüten personellerden bilgi aldı. Tekstil atölyesinin kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğini belirten Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt, tekstil atölyesinin şimdiden ilçeye hayırlı olmasını temenni etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA