Kaymakam Halim; "İlçemize 92 milyonluk 3 yatırım hayırlı olsun"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kaymakam Halim; "İlçemize 92 milyonluk 3 yatırım hayırlı olsun"

Kaymakam Halim; 'İlçemize 92 milyonluk 3 yatırım hayırlı olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapımı devam eden yatırımlar, Kaymakam Türker Çağatay Halim tarafından yerinde incelendi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yapımı devam eden yatırımlar, Kaymakam Türker Çağatay Halim tarafından yerinde incelendi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Dr. Naci Eren yerleşkesi içinde yapımı süren yemekhane ve konferans salonu inşaatı, TOKİ konutları şantiyesi ve ilçeyi Eynal Kaplıcaları'na güvenli olarak bağlayacak olan bölünmüş yolun çalışmalarını yerinde incelediklerini belirtti. Kaymakam Halim "Üniversite yerleşkesinde 3 kat olarak inşa edilen bina 2 bin 440 metrekare kapalı alana sahip tesiste, 500 kişi kapasiteli yemekhane ve 274 kişi kapasiteli konferans salonu ile yanında sergi salonu da olacak. Kaba inşaat maliyeti 2 milyon 647 bin TL olan tesislerden 2 bin 300 üniversite öğrencisi yararlanacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni başlanan 18 blok ve 315 daireli yaşam merkeziyle 4 işyerinin bulunduğu yatırımın maliyeti ise 78 milyon 414 bin TL, İlçe merkezinden Eynal Kaplıcaları termal turizm bölgesi arasında yapılan güvenli bölünmüş yolun maliyeti 11 milyon TL olup, her 3 yatırımın toplam maliyeti 92 milyon 61 bin 540 TL Simav ilçemiz için hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaymakam Halim; 'İlçemize 92 milyonluk 3 yatırım hayırlı olsun'
Kaymakam Halim; 'İlçemize 92 milyonluk 3 yatırım hayırlı olsun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Ali Tandoğan Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kaymakam Halim; "İlçemize 92 milyonluk 3 yatırım hayırlı olsun" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 12:37:36. #1.15#

title