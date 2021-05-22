Kaymakam Halim'den köy ziyaretleri

Kütahya'nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 1 haftada ilçeye bağlı 7 köy ziyareti gerçekleştirdi.

Kütahya'nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 1 haftada ilçeye bağlı 7 köy ziyareti gerçekleştirdi.

Köy ziyaretlerini değerlendiren Kaymakam Halim, köylerdeki yatırımları yerinde incelediklerini belirtti. Halim, "Karacaören köyünde çocuk parkı yapımı tamamlandı, sosyal tesis yapımı ise devlet-millet işbirliğiyle devam ediyor. Sünnetçiler ve Çulhalar köylerinde, içme sularını daha sağlıklı hale getirildi. Sünnetçiler köyünün yoluna KÖYDES projesi kapsamında 1kat asfaltlandı. Bedirler köy yolu asfaltlandı, köy giriş yoluna kilitli parke taşı döşendi. Yeniler köy yolu beton asfalt sıcak karışım (BSK) yapıldı. Yeniler ve Karakoca köylerinin içme suyu depolarında yapılan çalışmalarıyla nitelikli içme suyu sağlandı. Yolu çok yıpranmış olan Maden köyüne 2021 yılında, KÖYDES projesi kapsamında 1 milyon maliyetli beton asfalt yapılacak" dedi.

Köy ziyaretlerinde, pandemi kurallarına genellik olarak uyulduğunun görüldüğü belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı