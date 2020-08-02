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Kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü

Isparta'nın Kayısı diyarı olan Senirkent İlçesinin Gençali Köyünde, 15 Haziran'da başlayan hasat, Temmuz ayı sonu itibariyle tamamlandı.

Kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
02.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:08

Isparta'nın Kayısı diyarı olan Senirkent İlçesinin Gençali Köyünde, 15 Haziran'da başlayan hasat, Temmuz ayı sonu itibariyle tamamlandı. Hem kalite hem fiyat bakımından üreticinin yüzü güldü.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının gölgesinde Senirkent ilçesi Gençali köyünde kayısı hasadı yüzde 98 oranında tamamlandı. Yörede genellikle Yetiştirilen ürünler Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Gençali köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Faruk Gökarslan, "Kayısı hasadında geçen yıllara göre bu yıl rekolte oranın biraz düştü. Ama fiyat olarak çiftçilerimizin yüzü güldü. Bu sene kayısı da kalitemiz çok güzel ve yüksek . Geçen yıl 8 bin ton kayısı hasadı yaptıysak bu yıl beş bin, altı bin ton civarında. İhracata ise genelde Rusya'ya ürün gönderiyoruz. Daha önce Irak'a ürün gönderiyorduk bu yıl fiyatların artmasından dolayı Irak bizden ürün almadı. Bu yıl ise Rusya ve Avrupa ülkeleri ağırlıklı ihracatımız oldu" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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