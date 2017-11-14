Kayısı Fiyatları Yükseldi Ama Üretici Kar Yapamadı

Dünya kayısı başkenti Malatya'da kayısı fiyatları yükselirken üreticiler ellerinde kayısı kalmadığı için yine kar edemediklerini söyledi.



Kayısı rekoltesinin bu yıl yüksek olması nedeniyle sezon içinde kayısının düşük fiyattan satıldığını ancak bugünlerde fiyatların yükselmesine rağmen ellerinde kayısı olmadığı için kar edemediklerini söyleyen bazı üreticiler kendilerine destek verilmesini istiyor.



Üreticilerden bir kısmı sezon ortasında kayısıların 6-7 TL'den satıldığını, fiyatların şimdi ise 13-14 TL'ye kadar çıktığını ancak ürünlerinin hemen hemen hepsini sezon içinde sattıkları için fiyatların yükselmesinin kendilerine fayda sağlamadığını söylediler. Bazı üreticiler ise fiyatların hiç yükselmediğini iddia ettiler.



Elinde kalan son kayısıları satmak için sabah erkenden Malatya Şire Pazarına geldiğini ancak alıcı bulamadığını söyleyen kayısı üreticisi İhsan Fidan, "Halimiz bu, Allah'a şükredip bekleyeceğiz. Bu sene kayısıdan hiç kar edemedik" şeklinde konuştu.



Kayısı fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Ekrem Yoldaş ise "Kayısı kalitesine göre fiyatlar değişiyor. 13 TL'ye bile giden var sezon içinde fiyatlar düşüktü ama şimdi yüksek" dedi.



Kayısı fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Zeynel Gürbüzel de, "Geçen sene böyle değildi. Kayısı kaliteliyse para eder, 80'lik dediğimiz kayısı şimdi 14-15 TL'ye gidiyor" ifadelerini kullandı.



Kayısı fiyatlarının hala umdukları gibi olmadığını aktaran Burhan Önal ise, "5-6 TL'den kayısı satılıyor, 1 torba gübre geçen sene 70 TL'ydi bu sene 110 TL oldu. Bunu da göz önüne almak lazım, köylüyü düşünmek lazım" şeklinde konuştu.



Üreticinin elinde ürün bittikten sonra kayısı fiyatlarının yükseldiğini dile getiren Murat Özyay da, "Ama fiyatlar hala istenilen düzeyde değil. Çiftçinin eline geçen bir şey yok kayısının tamamı esnafın elinde olduğu için karı esnaflar edecek" dedi.



Sezon içinde üreticinin kayısıyı zararına sattığını aktaran Murat Yaşar ise "Şu anda aracı kazanıyor, stokçu kazanıyor, esnaf kazanıyor. Fiyatın yükselmesinin çiftçiye bir faydası yok, üreticiye destek verilmesi lazım" diye konuştu. - MALATYA