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Kayısı altın yılını yaşıyor

Mersin'in Mut ilçesinde kilosu 6-7 liradan satılan kayısı bu yıl da üreticinin yüzünü güldürdü.

Kayısı altın yılını yaşıyor
21.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:22

Mersin'in Mut ilçesinde kilosu 6-7 liradan satılan kayısı bu yıl da üreticinin yüzünü güldürdü.

Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, kayısıdaki verim ve kalitenin yüksek olması sebebiyle bu yıl 50 bin tonun üzerinde ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

İç piyasaya 60 bin tonun üzerinde sofralık kayısı sunacaklarını belirten Acar, "Mut kayısısı altın yılını yaşıyor. Fiyatlar çok iyi. Kayısı, ilk hasadına başlandığında 25 liradan alıcı buluyordu. Şu an ise 6 - 7 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Üretici kaliteli kayısı yetiştirmenin karşılığını fazlasıyla alıyor. Üretici fiyatlardan tüccar ise kaliteden memnun" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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