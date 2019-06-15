Kayısı 20 liradan 1 liraya düştü

Mersin'in Mut ilçesinde sezon başında 20 liradan satılan kayısının kilosunun 1 liraya kadar düşmesi, üreticileri hayal kırıklığına uğrattı.

Sezonun başlamasıyla birlikte 20 liradan alıcı bulan kayısı, sezonun ortasına gelindiğinde 1 liraya kadar düştü. Geçen yıl Haziranın ilk haftasında kilosu 3 lira ile 5 lira arasında satılan kayısıdaki fiyat düşüşü üreticiyi şaşırttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, "Birinci kalitedeki ürün 2 liraya kadar düştü ama ikinci kalitedeki ürün üreticinin emeğini karşılamıyor. Geçen yıla göre bu yıl kayısıdaki kalite son derece iyi. Ben 16 yıldır komisyonculuk yapıyorum, bu seneki kaliteyi hiçbir zaman görmedim. Kalite güzel, fiyat düşük" dedi.

Fiyatların bu şekilde devam etmesi halinde üreticinin durumunun kötü olacağını söyleyen Acar, "Mut kayısısı 2019 sezonunda 20 lirayla başladı ama lira bitti bir müddet 7 ila 8 lira ihracat vardı Bebeko cinsi kayısı çıktıktan sonra Mut kayısısı 1 lira ile 2 lira arasında alıcı bulmaya başladı" dedi.

"9 gün tatil fiyatları etkiledi"

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün ve halin 4 gün kapalı olması, yağmurdan dolayı hasat yapılamaması nedeniyle kayısının 1 liraya kadar düştüğünü söyleyen Acar, "İhracatta Mut kayısısına teşvik verilmesi konusundaki taliplerimiz hala cevap bulmadı. Mersin milletvekilimiz hangisi olursa olsun mutlaka teşvik verilirse Mut kayısısı ihracata fazla gideceğini, fazla ilgi göreceğini ama bugün teşvik olmamasından kaynaklanan sorununda sıkıntıların üreticilerimizin çektiğini anlattık. Halada anlatmaya devam edeceğiz. Bugün kayısı kalitesinde sıkıntı yok. Ürünlerimizin kalitesi, görüntüsü, tadı ve lezzeti on numara" diye konuştu.

Üretici Ramazan Melleç ise, "Son zamanlarda kayısı fiyatları düştü. Fiyatlar şuan 60 kuruş ile 2 lira arasında. Emeğimizin karşılığını almıyoruz. İlaç mazot pahalı olduğu için sıkıntıdayız. İçerisinde işçi de var. En az bir kasa kayısının 50 ila 60 liraya satılması lazım ki para kazanalım. 20 liraya geliyor kasa başı. Meyve suyu için verirsek 10 lira" dedi.

Üretici Ahmet Yılmaz ise kayısının kilosunun 1 liraya kadar düşmesiyle işçi ve nakliye ücretini karşılayamaz hale geldiklerini anlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA