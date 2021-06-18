Kaybolmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliği Nallıhan'da hayat buluyor
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Kaybolmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliği Nallıhan'da hayat buluyor

Kaybolmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliği Nallıhan'da hayat buluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yok olmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliğinin canlandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yok olmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliğinin canlandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Nallıhan'ın Ozan Mahallesi'ne 2016 yılında Ankara Kalkınma Ajansı ve Nallıhan Belediyesi işbirliğiyle yaptırılan İpek Böceği Yetiştiriciliği Üretim Merkezi faaliyetine devam ediyor. Geçmişte Nallıhan ekonomisine çok büyük katkısı olan ipek böceği yetiştiriciliği zamanla önemini kaybederek yok oldu. Son zamanlarda turizmde yaşanan gelişmeler sonucunda yeniden canlanma eğiliminde. Ozan Mahallesi'ne yapılan İpek Böceği Yetiştiriciliği Üretim Merkezi de faaliyetine devam ediyor. Bölgeye kazandırılan tesisle bu dönemde de vatandaşlar çiftçiliğin yanı sıra ipek böceği yetiştirerek ev ekonomisine katkıda bulunuyor. İpek böceği üreticileri Süleyman Aktaş ve Halit Tan, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı İsmail Öntaş'a teşekkür ederek, buradan elde edecekleri gelir ile aile bütçelerine katkı sağlayacaklarını ifade ettiler. - ANKARA

Kaybolmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliği Nallıhan'da hayat buluyor
Kaybolmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliği Nallıhan'da hayat buluyor
Kaybolmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliği Nallıhan'da hayat buluyor
Kaybolmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliği Nallıhan'da hayat buluyor
Kaybolmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliği Nallıhan'da hayat buluyor
Kaybolmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliği Nallıhan'da hayat buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kaybolmaya yüz tutmuş ipek böceği yetiştiriciliği Nallıhan'da hayat buluyor - Haberler Ekonomi
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