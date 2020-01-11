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Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nu tarafından Erzincan'da düzenlenen Oryantiring Türkiye Şampiyonası ilk gün yarışlarında dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

11.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:13
Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi

Oryantiring Federasyonu'nu tarafından Erzincan'da düzenlenen Oryantiring Türkiye Şampiyonası ilk gün yarışlarında dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.


Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonasının ilk gün yarışları Ergan Dağı 'nde yapıldı. Kayaklı sporcuların 2 bin 340 rakımlı alanda harita ile yön bularak en kısa sürede bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele ettiği yarışlar yarın sona erecek.


Kayak merkezinin 1. etabında düzenlenen şampiyonaya, 20 kulüpten 101 sporcu katıldı.


İlk gün yarışlarının ardından düzenlenen törenle sporculara madalyaları kentin protokolü tarafından takdim edildi.


İlk gün yarışlarında dereceye giren sporcular şu isimlerden oluştu:


E16 (9/12)


1. Altay Ilgaz Tuzcuoğulları 2. Burak Efe Değirmenci 3. Murat Arda Ayanoğlu


K16 (6/6)


1. Dilara Ertaş 2. Hatice Elif Kurt


E18 (9/10)


1. Hamza Uçar 2. Bülent Soyalp 3. Gökhan Karakoç


K18 (7/8)


1. Altay Ilgaz Tuzcuoğulları 2. Merve Sena Yurtsever 3. İlayda Berivan Toy


E20 (15/20)


1. Ozan Ayçiçek 2. Yasin Ayçiçek 3. Kasım Karataş


K20 (10/10)


1. Evin Kaya 2. Ebru Arslan 3. Melike Bilir


E21 (15/16)


1. Umut Gürcan 2. Uğur Ayçiçek 3. Önder Aktimur


K21 (6/8)


1. Gülşah Bircan Akpınar 2. Kezban Taş 3. Nazlıcan Düzce


EYB Yetişkin


1. Hasan Özgür


E35 +(2/2)


1. Murat Ayanoğlu 2. Berat Değirmenci


K35 +


1. Ayşegül Güner Değirmenci - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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