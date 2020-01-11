Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi

11.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:13

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nu tarafından Erzincan'da düzenlenen Oryantiring Türkiye Şampiyonası ilk gün yarışlarında dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.



Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonasının ilk gün yarışları Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapıldı. Kayaklı sporcuların 2 bin 340 rakımlı alanda harita ile yön bularak en kısa sürede bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele ettiği yarışlar yarın sona erecek.



Kayak merkezinin 1. etabında düzenlenen şampiyonaya, 20 kulüpten 101 sporcu katıldı.



İlk gün yarışlarının ardından düzenlenen törenle sporculara madalyaları kentin protokolü tarafından takdim edildi.



İlk gün yarışlarında dereceye giren sporcular şu isimlerden oluştu:



E16 (9/12)



1. Altay Ilgaz Tuzcuoğulları 2. Burak Efe Değirmenci 3. Murat Arda Ayanoğlu



K16 (6/6)



1. Dilara Ertaş 2. Hatice Elif Kurt



E18 (9/10)



1. Hamza Uçar 2. Bülent Soyalp 3. Gökhan Karakoç



K18 (7/8)



1. Altay Ilgaz Tuzcuoğulları 2. Merve Sena Yurtsever 3. İlayda Berivan Toy



E20 (15/20)



1. Ozan Ayçiçek 2. Yasin Ayçiçek 3. Kasım Karataş



K20 (10/10)



1. Evin Kaya 2. Ebru Arslan 3. Melike Bilir



E21 (15/16)



1. Umut Gürcan 2. Uğur Ayçiçek 3. Önder Aktimur



K21 (6/8)



1. Gülşah Bircan Akpınar 2. Kezban Taş 3. Nazlıcan Düzce



EYB Yetişkin



1. Hasan Özgür



E35 +(2/2)



1. Murat Ayanoğlu 2. Berat Değirmenci



K35 +



1. Ayşegül Güner Değirmenci - ERZİNCAN

Kaynak: İHA