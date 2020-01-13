Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası
Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası" nefes kesen yarışlarla sona erdi.
Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası" nefes kesen yarışlarla sona erdi.
İkinci gün yarışları sonunda dereceye giren sporcular kategorilerinde şu isimlerden oluştu:
"E16 (12)
1. Altar Ilgaz Tuzcuoğulları
2. Taha Serkan Türkeş
3. Burak Efe Değirmenci
K16 (6)
1. Hatice Elif Kurt
2. Dilara Ertaş
3. Ece Su Özgür
E18 (10)
1. Zeynel Abidin İşcan
2. Hamza Uçar
3. Gökhan Karakoç
K18 (8)
1. Meryem Sena Yurtsever
2. Eylül Selen Yıldırım
3. Ayşa Asya Tuzcuoğulları
E20 (20)
1. Devran Ören
2. Kasım Karataş
3. Ozan Ayçiçek
K20 (10)
1. Melike Aslan
2. Evin Kaya
3. Melike Bilir
E21 (15)
1. Umut Gürcan
2. Önder Aktimur
3. Uğur Ayçiçek
K21 (8)
1. Nazlıcan Düzce
2. Gülsah Bircan Akpınar
3. Gamze Nur Erçik
EYB Yetişkin (5)
1. Özgür Özdemir
E35+
1. Ali Öner
K35+
1. Ayşegül Güner Değirmenci - ERZİNCAN