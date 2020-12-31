Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto: 2020 yılı zor geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto: 2020 yılı zor geçti

Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ - Haberler | Spor
Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto: 2020 yılı zor geçti

2020 yılıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun
Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun
2020 yılıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Ali Oto, koronavirüs salgını nedeniyle federasyon eğitim faaliyetleri, teknik kurul ve yönetim kurulu toplantılarını online yaptıklarını söyledi. Yeni sezon öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alarak milli takım kamplarını ülke içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Oto, "Sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sezonu kazasız belasız, bu salgından etkilenmeden geçiririz. Kış sezonunda grip hastalıkları zaten oluyordu ama bu sene daha bir özen göstereceğiz. Yarışlarımızı çok itinalı bir şekilde, az sayıdaki sporcularla yapmaya çalışıyoruz. Umuyorum bu zor dönem kısa zamanda atlatılır ve sporumuz eski günlerine döner. Biz Türkiye Kayak Federasyonu olarak tüm camiamıza özellikle sağlıklı ve huzurlu, bol madalyalı, sakatlıkların yaşanmadığı güzel bir yıl diliyoruz" diye konuştu.

- Şekilde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto: 2020 yılı zor geçti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 11:14:35. #1.15#
title