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Muzaffer Ilıcak, Spor

Kaya Muzaffer Ilıcak'tan korona virüs mesajı

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, korona virüse karşı hep birlikte mücadele etmenin gerekliliğine dikkati çekerek, "Devletimizin yetkili organlarının ilan ettikleri tedbirlere uymak hepimizin en temel görevi olmalıdır" dedi.

22.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:47
Kaya Muzaffer Ilıcak'tan korona virüs mesajı

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, korona virüse karşı hep birlikte mücadele etmenin gerekliliğine dikkati çekerek, "Devletimizin yetkili organlarının ilan ettikleri tedbirlere uymak hepimizin en temel görevi olmalıdır" dedi.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Genel Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, bir mesaj yayımlayarak korona virüsü tedbirlerine dikkat çekti. Bu süreçte gençlere ve sporculara çok iş düştüğünü ifade eden Ilıcak, "Bu korona virüs sizi de haftalarca hastanelik edebilir, hatta öldürebilir. Devletimizin yetkili organlarının aldıkları tedbirlere uymak, gençlerimiz ve sporcularımızın hepimizin mutlak görevi ve rol modeli olmalıdır" şeklinde konuştu.

Kaya Muzaffer Ilıcak, ayrıca kurallara herkesi itinayla uyması gerektiğine de dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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