"Kavaklıdere" marka davasında kazanan şarapçı oldu! Sirke üreten firma bu ismi kullanamayacak
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"Kavaklıdere" marka davasında kazanan şarapçı oldu! Sirke üreten firma bu ismi kullanamayacak

'Kavaklıdere' marka davasında kazanan şarapçı oldu! Sirke üreten firma bu ismi kullanamayacak
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

"Kavaklıdere" markası şarap ve sirke üreten iki firmayı davalık yaptı. 1929 yılında kurulan Kavaklıdere Şarapları, 1952'de temelleri atılan Kavaklıdere Gıda'ya açtığı marka davasını kazandı. Mahkeme sirke üreten firmanın bu ismi kullanmamasına, bu isimle piyasada olan ürünlerin toplatılmasına ve imha edilmesine karar verdi.

Kavaklıdere Şarapları'nın temeli 1929'da Sevda ve Cenap And çifti tarafından, üzüm bağları ile meşhur Çankaya'nın Kavaklıdere semtinde atıldı.

Zaman içinde, iniş-çıkışlar yaşasa da Kavaklıdere, şarap üretiminde Türkiye'nin yanı sıra uluslararası çapta da önemli bir konuma geldi. Sinop Boyabatlı Ahmet Yıldırımoğlu ise taşındığı Ankara'da 1952'de sirke üretimi için kolları sıvadı. Ulus'taki Rüzgârlı sokakta 500 metrekarelik bir imalathanede üretime başlayan Yıldırımoğlu, zaman içinde 'Sirkeci Ahmet Ağa' olarak da anıldı.

'Kavalıdere' marka davasında kazanan şarapçı oldu! Sirke üreten firma bu ismi kullanamayacak

MARKA İSMİ KRİZ YARATTI

Biri, bir asra dayanan, diğeri 70'inci yılına giren iki firmayı karşı karşıya getiren ise "Kavaklıdere" ismi oldu. Kavaklıdere Şarapları AŞ adına, Kavaklıdere Gıda AŞ'ye karşı dava açıldı. Ankara 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada, marka hakkının ihlal edildiği öne sürüldü. Davacı taraf avukatları, "Kavaklıdere" isminin şirket unvanından çıkarılmasını, ürünlerde de kullanılmamasını talep etti. Kavaklıdere Gıda'nın avukatları ise iki firmanın ürettiği ürünlerin farklı olduğunu, tüketicinin ürün alırken karıştırma ihtimalinin ise bulunmadığını savundu. Avukatlar, mahkemeden davanın reddini istedi.

'Kavalıdere' marka davasında kazanan şarapçı oldu! Sirke üreten firma bu ismi kullanamayacak

TOPLATMA VE İMHA KARARI

Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan yargılama sonrası mahkeme Kavaklıdere Şarapları'nı haklı buldu. Mahkeme, "Kavaklıdere" isminin şirket unvanında kullanılmasını yasakladı. Anılan isimle çıkarılan ürünler için de toplatma ve imha kararı verildi. 'kavaklideregida.com' isimli sitenin de kapatılmasını sağlayan mahkemenin verdiği kararı, istinaf mahkemesi konumundaki Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi de onadı.

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