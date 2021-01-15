Kavak ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü
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Kavak ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü

15.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:02
Kavak ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü

Kavak ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

Kavak ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

İlçeye 2 gündür aralıklarla yağan yağmur, gece saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.

Kavak'ta kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı da hissedilir derecede azaldı.

Kavak ilçesi yüksek kesimlerine yağan karın kalınlığı 3 santimetreyi buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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