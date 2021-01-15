Kavak ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü
15.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:02
Kavak ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.
Kavak ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.
İlçeye 2 gündür aralıklarla yağan yağmur, gece saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.
Kavak'ta kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı da hissedilir derecede azaldı.
Kavak ilçesi yüksek kesimlerine yağan karın kalınlığı 3 santimetreyi buldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay