Katy Perry kimdir? Katy Perry kaç yaşında? Katy Perry evli mi? Katy Perry şarkıları nelerdir? Katy Perry ilginç tarzı, muhteşem şarkıları ve özelhayatı ile takip ediliyor. Katy Perry kimdir? Katy Perry albümleri nelerdir? Katy Perry evli mi?

Özel hayatı, kostümleri, güçlü sesi ve daha fazlası ile her geçen gün daha da merak ediliyor. Orlando Bloom ile beraberliğinde çalkantılı dönem gerçiren güzel oyuncu, bu ilişkiden 1 kız çocuğu sahibidir.

KATY PERRY KİMDİR?

Gospel müziği ile büyüdü, babasının papaz olarak görev yaptığı kilisenin korosunda sekiz yıl görev aldı. 2001 yılında müzik listelerinde herhangi bir başarı elde edemeyen ilk albümü Katy Hudson'ı piyasaya sürdü, müzikal kariyerinin ilk altı yılında Katy Hudson adıyla sahneye çıktı. İlerleyen yıllarda yeni bir stüdyo albümü kaydetti fakat yayınlamaktan vazgeçti. 2007'de Capitol Records ile anlaşma imzaladıktan sonra Katy Perry sahne adını kullanmaya başladı.

Perry, 2008'de yayınladığı ikinci stüdyo albümü One of the Boys ile tanındı ve albümdeki "I Kissed A Girl", "Hot n Cold" ve "Waking Up in Vegas" şarkıları Billboard Hot 100 listesinde ilk ona girmeyi başardı. 2009'da, albümünü tanıtmak amacıyla Hello Katy Tour adını verdiği ilk dünya turnesine çıktı. Bir sonraki yıl üçüncü stüdyo albümü Teenage Dream'i piyasaya sürdü. Albümdeki "California Gurls", "Teenage Dream", "Firework", "E.T." ve "Last Friday Night (T.G.I.F.)" şarkıları Hot 100 listesinin bir numarasına yükseldi. Böylece Perry, aynı albümden beş tane bir numaralı şarkı çıkaran ilk kadın sanatçı oldu. Albümünü tanıtmak amacıyla California Dreams Tour adını verdiği ikinci dünya turnesini gerçekleştirdi.

KATY PERRY ALBÜMLERİ

Smile,

Witness,

PRISM,

Teenage dream,

MTV Unplugged,

The Hello Katy Australian,

One of the Boys,

Katy Hudson

KATY PERRY EVLİ Mİ?

Uzun süredir oyuncu Orlando Bloom ile beraber şarkıcı, bu ilşkiden 1 kız çocuğu sahiptir.