Katılımevim Tasarruf Finansman Yasası Kapsamında BDDK'ya ilk başvuruyu yaptı!

Kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen tasarruf finansman sistemine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından BDDK'ya intibak için ilk başvuru Katılımevim tarafından yapılmıştır. Şirketlerin sektörde deneyimli ve yetkili bir yönetime, yeterli mali güce, ve organizasyon yapısına sahip olması amaçlanmaktadır.

Katılımevim sektörde 25 yıllık köklü geçmişe ve tecrübeye sahip ortaklar tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Sektörün öncü kuruluşları arasında yer alan Katılımevim, kanun tarafından belirlenen yükümlülükleri tamamlamak üzere verilen 30 günlük süre dolmadan hazırlıklarını yaparak18 Mart Perşembe (bugün)günü BDDK'ya(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) intibakbaşvurusuyapan ilk tasarruf finansman şirketi oldu.BDDK başvurusu Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Genel Müdür Ahmet Özcan tarafından yapıldı.

KATILIMEVİM BDDK'YA İLK BAŞVURUYU YAPTI!

Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutan, kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirmesistemi olarakbilinen tasarruffinansman sistemine ilişkin "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen tasarruf finansman sistemine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından BDDK'ya intibak için ilk başvuru Katılımevim tarafından yapıldı.

Sektörün öncü kuruluşları arasında yer alan Katılımevim, kanun tarafından belirlenen yükümlülükleri tamamlamak üzere verilen 30 günlük süre dolmadan hazırlıklarını yaparak18 Mart Perşembe (bugün)günü BDDK'ya(Bankacılık Düzenleme veDenetleme Kurumu) intibakbaşvurusuyapan ilk tasarruf finansman şirketi oldu.BDDK başvurusu Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Genel Müdür Ahmet Özcan tarafından yapıldı.

Tasarruf finansman şirketlerinin faaliyetlerini güvenilir ve denetlenebilir şekilde icra edebilmelerini sağlayacak olan kanun 7 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Kanun ileşirketlerin sektörde güven ve istikrara zarar vermeyecek bir ortaklık yapısına, deneyimli ve yetkili bir yönetime, yeterli mali güce ve gerekli organizasyon yapısına sahip olması amaçlanıyor. Getirilen düzenleme ile şirketlerin en az 100 milyon TL öz sermayeye sahip olma ve finansal raporlama standartlarına uyum yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor.

KATILIMEVİM HAKKINDA

Katılımevim sektörde 25 yıllık köklü geçmişe ve tecrübeye sahip ortaklar tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Akaryakıt, gayrimenkul ve taahhüt sektöründen gelen büyük bir sermaye gücüyle kurulan, kısa zamanda Türkiye'nin dört bir yanında şubeleşen, müşterilerine en iyi hizmeti sunma amacıyla çalışmalarını sürdüren Katılımevim bugün 500'e yakın çalışan istihdam etmektedir.