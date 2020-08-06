Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,040974 1,02 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,831835 1,00 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,079011 1,00 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 674,527751 1,00 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,352876 0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022064 4,11 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041059 2,96 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008850 2,55 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,544211 1,67 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,187054 1,65 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 79,603474 4,90 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,043531 2,57 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,032964 2,15 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020447 2,00 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,128087 1,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030793 3,05 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,569790 1,56 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009005 1,28 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,704372 1,20 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,243078 1,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,888338 3,91 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060937 3,74 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,176636 3,74 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,762405 3,67 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,709790 0,76 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,703627 7,77 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,024186 3,93 İş Portföy Altın Fonu 0,050116 3,92 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,261463 3,90 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038248 3,86 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,020429 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058773 0,02 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022548 0,02 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,668576 0,02 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,829120 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA