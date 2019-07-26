Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,693790
|2,17
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,477234
|1,07
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,667460
|1,02
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,026765
|0,97
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,045522
|0,67
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,271218
|0,20
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,694189
|0,19
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,587395
|0,19
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,714863
|0,19
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,440944
|0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,502365
|1,24
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,289037
|0,36
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,053311
|0,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,072520
|0,70
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,253425
|0,52
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010145
|0,38
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,028974
|0,28
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,023050
|0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,994791
|0,14
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,388138
|0,07
|Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,304922
|0,06
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,378852
|0,06
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,397469
|0,06
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020110
|0,06
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|343,739221
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,596075
|0,06
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|88,367707
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,055536
|0,06
Kaynak: AA
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