Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

18.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:31
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,066613-0,04
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,072680-0,03
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,039913-0,02
Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu0,044263-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,152940-0,67
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,153300-0,56
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,174152-0,49
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,107872-0,34
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,833198-0,29
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,096660-5,37
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,320932-5,37
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,048928-5,25
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)5,713842-3,68
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)103,103028-3,59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon3,198066-3,88
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,055673-2,24
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,950374-2,06
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,352898-1,93
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,258166-1,78
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,162305-2,11
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,215688-2,03
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,160690-1,71
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,454043-1,22
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,182882-0,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,647147-0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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