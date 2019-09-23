Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Aura Portföy Yab.

23.09.2019 14:02
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,309295 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,380792 -0,24
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022240 -0,21
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,538467 -0,17
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,326239 -0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035201 -1,24
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,318585 -1,12
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,353772 -0,70
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020685 -0,63
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036383 -0,60
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,988313 -0,39
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,074430 -0,31
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,061458 -0,17
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,322919 -0,10
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,793098 -0,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,052713 -0,34
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,653752 -0,05
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022163 -0,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu 0,030651 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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