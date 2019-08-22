Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,098095 -0,23
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,043030 -0,13
Deniz Port. Orta Vad.

22.08.2019 14:38
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,098095 -0,23
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,043030 -0,13
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023328 -0,10
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,107442 -0,08
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 105,710325 -0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,665948 -0,07
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,223295 0,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,365343 -1,55
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,119920 -1,42
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,719146 -1,37
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040429 -1,30
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033883 -1,27
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,740460 -0,61
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,282720 -0,48
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,248227 -0,45
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040449 -0,42
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006168 -0,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,290455 -0,74
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036918 -0,68
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,005651 -0,54
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,898676 -0,46
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,884010 -0,44
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,716735 -0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et