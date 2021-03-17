Katar Emiri, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız deniz aracı ULAQ'a hayran kaldı
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Katar Emiri, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız deniz aracı ULAQ'a hayran kaldı

17.03.2021 00:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:33

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar'da Türk şirketlerin de katıldığı bir fuarda, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız deniz aracı ULAQ'a hayran kaldı. Araç hakkında detaylı bilgi alan Al Sani, ULAQ'ın başında dakikalarca bekledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, başkent Doha'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen fuara katıldı. Türk şirketlerin de katıldığı güvenlik ve sivil savunma fuarına ziyaretçi akını gerçekleşirken, Al Sani, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ'ı inceledi.

BAŞINDA BEKLEDİ

ARES Tersane ve METEKSAN tarafından geliştirilen ULAQ standını ziyaret eden Al Sani, ULAQ hakkında ARES Tersane Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu'ndan bilgi aldı. ULAQ'a hayran kalan Al Sani, aracın başında dakikalarca bekledi.

Katar Emiri, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız deniz aracı ULAQ'a hayran kaldı

ULAQ'IN ÖZELLİKLERİ

ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort, Gemisavar gibi Muharip görevlerin yanında Keşif, Gözetleme, Elektronik Harp, Jamming (Karıştırma), Mayın Avlama, Haberleşme ve İstihbarat görevleri de icra edebilecek. ULAQ operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli silah ve sistemlerle donatılabilecek.

SİDA, karadan mobil araçlarla yönlendirilebildiği gibi, komuta kontrol merkezlerinden veya fırkateyn gibi yüzer platformlar tarafından da kullanılabilecek. Sadece uzaktan kontrol edilebilen bir platform olarak kalmayacak ULAQ, yapay zeka ve otonom davranış özellikleri ile çağın ilerisinde yeteneklerle donatılabilecek.

Katar Emiri, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız deniz aracı ULAQ'a hayran kaldı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Boy: 11 m
  • Menzil: 400km (215 Nm)
  • Azami Hız: 65km/saat (35 Kts)
  • Faydalı Yük Kapasitesi: 2.000 Kg
  • Silahlar: 4xCirit ve 2xUMTAS & L-UMTAS
  • Kara ve Deniz Araçlarından Kontrol Edilebilme
  • Otonom Seyrüsefer ve Yapay Zeka Kabiliyeti
  • Gündüz ve Gece Görüş Sistemleri
  • Pasif ve Aktif Stabilizasyon Sistemleri
  • Drone Takviyeli Mobil Sahil Kontrol İstasyonu
  • Artırılabilir Uzaktan Kontrol Menzili
  • Milli Güvenlikli Haberleşme Altyapısı
  • Bot Üzerinde Lokal Kontrol İstasyonu
  • Teleskobik Anten Sistemi
  • Yaralı Stabilite Kabiliyeti
  • İHA, SİHA, TİHA ile Müşterek Harekat Kabiliyeti
  • Sea Seate 5 Durumunda Görev Yapabilme
  • Sea Seate 6 Durumunda Hayatta Kalabilme Kabiliyeti
Katar Emiri, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız deniz aracı ULAQ'a hayran kaldı

SİLAH KONTROL İSTASYONU

  • Kaptan Konsolu
  • Nişancı (Faydalı Yük Operatör) Konsolu
  • Kullanıcı Dostu Arayüz tasarımı
  • 200 Km'den Gerçek Zamanlı Veri/Görüntü Aktarımı
Katar Emiri, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız deniz aracı ULAQ'a hayran kaldı
Haber Yorumları (1)
...: Tuhhh yüzlerce heykel parasını nelere yatırmışlar:((
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