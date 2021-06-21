Katar Emiri: "2026'ya kadar gaz üretimimizi yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz"
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Katar Emiri: "2026'ya kadar gaz üretimimizi yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz"

Katar Emiri: '2026'ya kadar gaz üretimimizi yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz'
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin sıvılaştırılmış doğal gaz üretimini, 2026 yılına kadar yüzde 40 artırmayı hedeflediğini belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin sıvılaştırılmış doğal gaz üretimini, 2026 yılına kadar yüzde 40 artırmayı hedeflediğini belirtti.

Katar Emiri Temim, Amerikan Bloomberg Ajansının iş birliğinde, devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra çeşitli ülkelerden uzmanların katılımıyla düzenlenen "1. Katar Ekonomi Forumu"nun açılış oturumunda konuştu.

Video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada Şeyh Temim, bir sonraki aşamaya hazırlık olarak Kuzey Sahası'ndaki gaz projesini genişletmeye devam ederek, dengeli bir ekonomi politikası benimsemeye istekli olduklarını ifade etti.

"Projeyle 2026 yılına kadar sıvılaştırılmış doğal gaz üretimini yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz." diyen Şeyh Temim, bu artışın, gelecek nesiller adına yatırımları büyütmek için kullanılacağını aktardı.

Katar, halihazırda yılda 77 milyon ton olan sıvılaştırılmış gaz üretimini 2026'ya kadar 110 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

Katar'ın kuzeydoğu kıyılarında 1971'de keşfedilen Kuzey Sahası rezervlerinin, dünyanın keşfedilen gaz rezervlerinin yüzde 10'una eşdeğer 900 trilyon kübik fit olduğu tahmin ediliyor.

Kovid-19 ile mücadele

Katar Emiri konuşmasında ayrıca ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi kapsamındaki tecrübelerine de değindi.

Şeyh Temim, salgının ekonomik yansımalarını azaltmak için gerekli tüm önlemlerin alınması ve bu durumdan etkilenen özel sektöre 75 milyar riyal (yaklaşık 20 milyar dolar) destek sağlanmasına ilişkin talimat verildiğini aktardı.

Mevcut durumla yüzleşmek için alınan önlemler kapsamındaki açılış ve kapanışlarda esnek bir strateji benimsediklerini açıklayan Şeyh Temim, dünya ülkelerini de Kovid-19 aşısının adil ve kapsamlı dağıtımı için daha fazla iş birliği yapmaya çağırdı.

"Yarın için Yeni Ufuklar"

"Yarın için Yeni Ufuklar" temasıyla düzenlenen ve 3 gün devam edecek Ekonomi Forumu çevrim içi gerçekleştirilecek.

Foruma, video konferans yoluyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılması bekleniyor.

Finans, ekonomi, yatırım, teknoloji, enerji, eğitim, spor ve iklim alanlarında 2 binden fazla yetkili ismin katılacağı forumda katılımcıların; ileri teknoloji, sürdürülebilir kalkınma, piyasalar, yatırım ve enerji akışları gibi konuları ele alacağı belirtiliyor.

Katar Emiri: '2026'ya kadar gaz üretimimizi yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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