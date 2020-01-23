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Kastamonuspor'a 21 yaşında başkan

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden GMG Kastamonuspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa 21 yaşındaki Enes Ege Aygün seçildi.

23.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:45
Kastamonuspor'a 21 yaşında başkan

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden GMG 'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa 21 yaşındaki Enes Aygün seçildi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 19 haftada topladığı 37 puan ile 3'üncü sırada yer alan GMG Kastamonuspor'da başkan , geçtiğimiz hafta görevinden istifa etti. Bunun üzerine yönetim olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kulübün İsmail Dikmenli Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, Kastamonuspor Onursal Başkanı ve iş insanı Cengiz Aygün'ün oğlu Enes Ege Aygün aday oldu. Tek liste halinde gidilen seçimde Enes Ege Aygün, kulüp başkanlığına seçildi. Genç başkan Aygün, yaptığı açıklamada hem mali tabloyu düzelteceklerini hem de 1'inci Lig'e yükselebilmek için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.


Kaynak: DHA
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