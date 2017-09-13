Kastamonuspor 1966'da Teknik Direktörlüğe Ertekin Getirildi

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor 1966'da ligin ilk iki haftasında alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Tarık Daşgün ile yollar ayrılarak İsmail Ertekin ile anlaşıldı.



Kastamonuspor 1966'da 19 Haziran'da görevine başlayan Tarık Daşgün dönemi, 86 gün sürdü.



Daşgün'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise son olarak Bandırmaspor'u çalıştıran 58 yaşındaki İsmail Ertekin getirildi.



Kastamonuspor 1966 ile her konuda anlaşan İsmail Ertekin, Kastamonu'ya gelerek takımı ile ilk antrenmanına çıktı.



Ertekin, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonuspor 1966'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.



Kastamonuspor 1966'nın 2.Lig'de şampiyon olabilecek bir yapıda olduğunu vurgulayan Ertekin, takımın iyi iş çıkarabileceğini, ligde iyi işler yapabileceğine inandığını söyledi.



Başarılı olmak için Kastamonuspor 1966'da olduğunu vurgulayan Ertekin, "Onun için buradayım. İyi işler çıkarırsak hep birlikte çıkartacağız. Bu kadro bu işi yapar diye düşünüyorum. Beceremeyeceğim işin içine girmem. İnşallah senenin sonunda birinci olarak yukarıda olmamız gerekiyor. Oyunculara çok büyük işler düşüyor. Oyunculara doğru yol gösterdiğimi düşünüyorum. Bu takımdaki oyunculara kazanmayı göstermem gerekiyor. Kazanmayı bilen bir yapıda oyun oynatacağım." ifadelerini kullandı.