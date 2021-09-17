Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketinde zarar gören vatandaşların elektrik faturaları üç ay süreyle ertelendi.

Yapılan açıklamada, "Sel Felaketi Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulmasına, 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun ek 13'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

BAŞVURULAR 15 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Konut, işyeri ve tarımsal üretim elektrik aboneleri erteleme için 15 Ekim'e kadar başvuracaklar.

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