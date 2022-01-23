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Kastamonu Belediyespor-Vipers Kristiansand maçının ardından

Kastamonu Belediyespor-Vipers Kristiansand maçının ardından
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Spor

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 10. maçında konuk ettiği Norveç'in Vipers Kristiansand takımına 35-24 yenilen Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Costica Buceschi, "Basit hatalar yaptık, basit goller yedik.

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 10. maçında konuk ettiği Norveç'in Vipers Kristiansand takımına 35-24 yenilen Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Costica Buceschi, "Basit hatalar yaptık, basit goller yedik." dedi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Buceschi, galibiyetten dolayı rakip takımı tebrik etti.

Rakip takımdan övgüyle bahseden Buceschi, "Yaptıkları uzun seyahate rağmen çok iyi bir oyun çıkardılar. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Basit hatalar yaptık, basit goller yedik. Bu çok kötü bir şey. Önümüzdeki maçlarda daha iyi performans sergilemeyi deneyeceğiz." diye konuştu.

Vipers Kristiansand antrenörü Ole Gustav Gjekstad ise maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Gjekstad, Şampiyonlar Ligi'nde ve liglerinde ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalıştıklarını kaydetti.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor Haberleri

Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi, Hentbol, Norveç, Spor, Haber

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