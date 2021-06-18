Kastamonu Belediyespor'un yeni transferi Marina Rajcic, Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefliyor
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Kastamonu Belediyespor'un yeni transferi Marina Rajcic, Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefliyor

Kastamonu Belediyespor'un yeni transferi Marina Rajcic, Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefliyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Spor

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un renklerine bağladığı Karadağlı Marina Rajcic, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediğini belirtti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un renklerine bağladığı Karadağlı Marina Rajcic, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediğini belirtti.

Rajcic, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'da 3 yıl geçirdiğini, bu sürecin profesyonellik açısından kendisine büyük katkı sağladığını aktardı.

Türkiye ve Kastamonu'dan meslektaşları ve arkadaşlarının övgüyle bahsettiğini anlatan Rajcic, "Bu yüzden kariyerime yeni bir hentbol ve yaşam ortamında devam etmek için motive oldum. Türkiye'de şampiyon unvanını korumak ve kulübün Şampiyonlar Ligi'nde tanıtımını yapmak istiyorum. Güzel ülkenizde kadın hentbol gelişimine güçlü destek olabilmek ve Kastamonu ile büyük başarılara imza atmayı diliyorum. Birlikte nice zaferler elde edeceğimize eminim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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