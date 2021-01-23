Kastamonu Belediyespor, Lada maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kastamonu Belediyespor, Lada maçı hazırlıklarını tamamladı

23.01.2021 20:41 | Son Güncelleme: 23.01.2021 21:27

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Lada'yı konuk edecek Kastamonu Belediyespor, hazırlıklarını tamamladı.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında yarın Rusya temsilcisi Lada'yı konuk edecek Kastamonu Belediyespor, hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı antrenörü Helle Thomsen yönetiminde Merkez Spor Salonu'nda karşılaşma için son antrenmanını gerçekleştirdi.

Thomsen, AA muhabirine, güzel bir maç olmasını istediklerini söyledi.

İyi oynayan taraf olmak istediklerini vurgulayan Thomsen, "Çalışmak için iyi bir haftamız vardı. İyi antrenman yaptık. Bu antrenmanlarda oyuncularımız oldukça iyiydi. Sakatlığı nedeniyle oynayamayan kaptanımız Serpil geri dönüş yolunda. Yapabileceğimiz her şeyi bu bir hafta içerisinde yaptık, çalıştık. Lada'ya karşı oynamaya hazırız. Yaptığımız iyi işi yarın sahada da yapabilir miyiz bilmiyorum. Bunu yarın göreceğiz." diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor-Lada maçı, yarın saat 16.00'da Merkez Spor Salonu'nda oynanacak.

Kastamonu Belediyespor, gruptaki ilk maçında ağırladığı Polonya'nın MKS Perla takımıyla 20-20 berabere kalmış, ikinci karşılaşmasında ise deplasmanda Fransa'nın Nantes Atlantique takımına 35-26 mağlup olmuştu.

Kastamonu Belediyespor, Lada maçı hazırlıklarını tamamladı
Kastamonu Belediyespor, Lada maçı hazırlıklarını tamamladı
Kastamonu Belediyespor, Lada maçı hazırlıklarını tamamladı
Kastamonu Belediyespor, Lada maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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