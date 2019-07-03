Kastamonu Belediyespor'da hedef Şampiyonlar Ligi

Hentbol Kadınlar Süper Lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi gruplarına dahil olabilmek için eleme maçı yapacak.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kastamonu Belediyespor'un Şampiyonlar Ligi'ne katılımı için ödenmesi gereken 15 bin avro, Avrupa Hentbol Federasyonuna (EHF) yatırıldı.

Başvuruda bulunan takımlardan 15'inin, ülke puanları nedeniyle doğrudan gruplarda yer alacağı, 4'ünün ise eleme maçı yapacağı aktarıldı.

Kastamonu Belediyespor'un, Rocasa Gran Canaria (İspanya), Zork Jagodina (Sırbistan) ve DNK Banik Most (Çekya) takımlarıyla 6-8 Eylül tarihlerinde ön eleme grubunda karşılaşacağı, müsabakaları lider tamamlayacak takımın ise Şampiyonlar Ligi'nde yer alma hakkı elde edeceği belirtildi.

Vidinlioğlu: "Elemeyi kolaylıkla aşacağımıza inanıyorum"

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte hentbolun köklü bir tarihi olduğunu söyledi.

Özellikle kadın hentbol takımının başarılı işlere imza attığını anlatan Vidinlioğlu, "Son dönemde hentbol takımımız belediyemiz bünyesinde devam ediyor. Geçen yılı Türkiye şampiyonu olarak kapattık. Türkiye Kupası şampiyonluğunu da bir sayı farkla kaybettik. Kastamonu gibi geçmişi çok büyük ama mütevazı bir ilin hentbolda böyle bir başarıya imza atması bizi mutlu etti." diye konuştu.

Avrupa'da Türkiye'yi temsil edeceklerini dile getiren Vidinlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kastamonu Belediyespor, Türkiye'yi temsilen Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçları yapacak. Elemeyi kolaylıkla aşacağımıza inanıyorum. Hentbolda şu ana kadar Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek başka bir takımımız yok. Temsil hakkı kazanan takım var ama şu ana kadar katılım başvurusunda bulunmadılar. Bu anlamda Kastamonu Belediyespor, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek yegane kulübümüz. Avrupa'da ülkemizi, bayrağımızı en üst noktaya çıkarmak için mücadele edeceğiz. "

Altyapıya önem vereceklerini de vurgulayan Vidinlioğlu, "Hentbolda daha önceki yıllarda şehrimizin yetiştirdiği sporcular vardı, son dönemde azaldı. Altyapıya eğilip, şehrimizin gençlerini takıma monte etmek için çalışacağız. Diğer spor dallarında da altyapıya her türlü desteği vereceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA