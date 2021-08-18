Kaspersky, Avrupa MSP İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü

Kaspersky, salgın sırasında partnerlerini teşvik etmesi dolayısıyla Avrupa MSP İnovasyon Ödülü'nü aldı.

Kaspersky, salgın sırasında partnerlerini teşvik etmesi dolayısıyla Avrupa MSP İnovasyon Ödülü'nü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, Channel Partner Insight'ın 2021 Avrupa MSP İnovasyon Ödülleri'nde iki yıl üst üste En İyi Yönetilen Hizmetler İş Ortağı (MSP) Programı ödülünü aldı.

Belirsiz salgın ortamının işletmeler üzerinde kurduğu baskıya rağmen gösterilen performans sonucunda gelen bu ödül, Kaspersky'nin geçen yıl kanal ortaklarına pazarda daha iyi rekabet etmelerine yardımcı olmak için verdiği gelişmiş desteğin kanıtı niteliğinde bulunuyor.

Bağımsız Avrupa MSP İnovasyon Ödülleri, yalnızca Avrupa kanalındaki şirketlerin geçen yılki yenilik ve başarılarını ödüllendiriyor. Yüksek standarda sahip katılımcılar arasında yer alan Kaspersky'nin sunumu, Birleşik İş Ortaklığı Programı'nın sürekli sunduğu yeniliklerle iş ortaklarına olan bağlılığın açıkça gösterilmesiyle dikkati çekiyordu.

2019'da başlatılan kapsamlı program günden güne güçlenerek iş ortağı desteğinin bel kemiğini oluşturdu ve müşteri tabanını ve gelir akışlarını büyütmek için bir temel sağladı.

Son 12 ayda Kaspersky, Avrupalı iş ortaklarının salgının zorluklarını aşmalarına yardımcı olması için ek eğitim girişimlerinden ve eğitimden yeni satış araçlarına kadar birçok adım attı. Jüri, Kaspersky'nin iş ortaklarına verdiği teşviklerden ve tekliflerinin çekiciliğinden övgüyle söz etti.

Kaspersky'nin bağımsız analist firması Canalys tarafından yıllık kanal memnuniyeti ölçütünde iki yıl üst üste en üst sırada yer almasını sağlayan şey, iş yapma kolaylığının yanı sıra iş ortağı programının gücü ve kalitesi oldu.

Canalys Worldwide Vendor Benchmark, diğer tüm satıcılardan daha iyi performans gösteren Kaspersky'i yüzde 87,8 ile en yüksek toplam puana layık gördü. Kıyaslama, satıcıların bir dizi önemli kategoride nasıl performans gösterdiğini ölçen kanal ortağı programlarının objektif bir karşılaştırmasından oluşuyor. Kaspersky, programı için kanaldan son 12 ayda yüzde 588'lik bir artışla 679'dan fazla yorum aldı.

Geçen yıl içinde Kaspersky'nin teklifleri, Kaspersky Endpoint Security Cloud çözümünün küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için uç nokta algılama ve yanıt (EDR) özelliklerini içerecek şekilde güncellenmesiyle ve sürekli makine öğrenimi odaklı, 7/24 koruma sağlayan ve BT güvenlik ekiplerinin tehdit analizi, inceleme ve müdahale kaynaklarını korumaya yardımcı olan Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) hizmetinin piyasaya sürülmesiyle yenilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky MSP İş Başkanı Mikhail Kolchin, şunları kaydetti:

"Bu ödülü ikinci kez almak, iş ortaklarımızı büyümeleri ve başarılı olmaları için destekleme taahhüdümüzün tanınması anlamına geliyor. Kanal öncelikli bir şirket olarak başarımız iş ortaklarımıza bağlı. Bu nedenle ürünlerimizi ve hizmetlerimizi yenilemeye ve onlara pazarda rekabet etmeye yardımcı olacak en iyi araçları, uzmanlığı ve bilgiyi sağlamaya devam etmemiz çok önemli. İş ortaklarımıza ihtiyaç duyduklarını verdiğimizden emin olmak için sürekli iletişim halindeyiz. Bulut tabanlı bir ürün yaklaşımına odaklanmamız, onların gelişen bir ortamda duyarlı ve çevik kalabilmelerini sağlıyor."

ESW BT İş Danışmanları Profesyonel Hizmetler Müdürü Dan Driezen ise, "Kaspersky'nin gerçek iş ortaklıkları oluşturmasına değer veriyoruz. Kendileri yüzde 100 kanal odaklı ve proaktif bir biçimde bizi satış, pazarlama ve sponsorluk girişimlerine ve teknik eğitime katılmaya davet ediyor." ifadelerini kullandı.

Levigo Systemses Genel Müdürü Vincenzo Biasi de, "Kaspersky yalnızca siber güvenlik tehditlerinden korumaya ve önlenmesine odaklanıyor. Şirketimizde Kaspersky ürünlerinin kalitesine dayalı bir odaklanma ve bağlılık görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt