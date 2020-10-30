Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan: Beni ben yapan Trabzonspor'dur
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Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan: Beni ben yapan Trabzonspor'dur

30.10.2020 23:08 | Son Güncelleme: 30.10.2020 23:17

Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan, eski yıllarda formasını giydiği bordo mavili kulüple ilgili, "Burada doğmadım ama burada büyüdüm. Türkiye'de bir isim sahibiysem o da Trabzonspor sayesindedir" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa oyuncusu Yusuf Erdoğan, 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yusuf Erdoğan açıklamasında; "Müthiş bir maç oldu. Biz de kazanabilirdik, onlar da kazanabilirdi. Futbol bu yüzden güzel. Son dakikada da olsa hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Trabzonspor'u yendiğimiz için mutluyuz. Herkesin yüreğine sağlık" dedi.

"TRABZONSPOR BENİM İÇİN AVNİ AKER'DE KALDI"

Bana bu statta çok anı biriktirtmediler. Trabzonspor benim için Avni Aker'de kaldı. Trabzonspor deyince aklıma burası değil Avni Aker geliyor. Burada doğmadım ama burada büyüdüm. Türkiye'de bir isim sahibiysem o da Trabzonspor sayesindedir" ifadelerini kullandı.

DEVLERİN KABUSU OLDU

Trabzonspor maçında ağları havalandırmayı başaran Yusuf Erdoğan, bu sezon Kasımpaşa'yı taşıyan isimlerin başında geliyor. Erdoğan, ligde attığı son 4 golü Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarında kaydetti.

Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan: Beni ben yapan Trabzonspor'dur

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