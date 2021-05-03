Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı
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Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı

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Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'la karşılaştı. Sahadan 3-0'lık sonuçla ayrılan İstanbul ekibi düşme hattında derin bir nefes aldı ve 5 maçlık kazanamama serisine son verdi.

Süper Lig'de son haftalara girilirken düşme hattında yer alan Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u mağlup ederek lige tutundu.

5 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Thelin ile 36. ve 60. dakikalarda Hajradinovic kaydetti. Bu sonucun ardından 5 maç aradan sonra galibiyet alan Kasımpaşa, 40 puanla 16. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 57 puanla 5. sırada yer buldu. Kasımpaşa, gelecek hafta Erzurum deplasmanına konuk olacak. Alanyaspor ise haftayı BAY geçecek.

Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı
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