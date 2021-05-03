Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı

Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'la karşılaştı. Sahadan 3-0'lık sonuçla ayrılan İstanbul ekibi düşme hattında derin bir nefes aldı ve 5 maçlık kazanamama serisine son verdi.