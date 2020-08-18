"Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, F.Bahçe'nin Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı bedelsiz bir şekilde transfer etmesini yorumladı. Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşalı Fatih Öztürk'ü bedelsiz olarak kadrosuna katan G.Saray'da Cengiz, Thiam'ın da bedelsiz transfer olmasını "Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" cümleleriyle değerlendirdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinin imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa'nın Mame Thiam'ı da Fatih Öztürk gibi bedelsiz verdiklerini açıklaması üzerine Cengiz, "Kasımpaşa'nın bu tavrını bilseydik, Kasımpaşa'ya bir bedel öderdik. Zikrettiğiniz takım, bizim en değerli rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe camiasına saygı duyan bir insanım, hepsi arkadaşımız, kardeşimiz, halamız, dayımız. Camialara laf ettirtmem. Camialar hata yapmaz." dedi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

Dün yaptığım konuşmalarda da kimseyi hedeflemedim. Fenerbahçe'miz, Trabzonspor'umuz, Eskişehirspor'umuz, Bursaspor'umuz, Ankaragücü'müz çok güçlü olsun, çıta yükselsin. Sahada mertçe, delikanlıca mücadele olsun. Geçen seneki hakem hataları olmasın. İnsanlar sadece kendi canı yanınca bağırmasın.

"BİZ AÇIKLADIK, DİĞER CAMİALARDAN DA AYNISINI BEKLİYORUM"

Fatih Öztürk için tüm detayları açıkladık, benim de diğer camialardan aynılarını beklemem hata mı? Spor yorumcularına diyoruz ki, sorun, kaça almışlar? Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil, diğerleri için de diyoruz. Bunda bozulacak ne var?

"HİLE DEDİKODULARI KULAĞIMIZA GELİYOR"

Biz hata yaptıysak bizi uyarın. Ben bu transfere bir şey demiyorum. Bir kere başlarsa yanlışlar zincir gibi gider. Transferde hile yaptılar demiyorum ama çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor. Bunlara tenezzül ettiklerine inanmıyorum, inanmak da istemiyorum.

"YASA ERTELENMELİ"

Amatör sporlarda daralmaya gitmiyoruz. Ancak Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe olarak amatör branşlara yatırım yapmakta zorlanıyoruz. Devletimiz amatör branşlara yapılan ödemelerin, vergiden düşülmesi yönünde karar almıştı. Bu bizi sıçratacaktı. Ancak bu sene bir algı yaratıldı, 'Dünyanın en ucuz futbolcu vergisi bizde' dendi. Şimdi de dünyanın futbolda en çok vergi veren ülkesiyiz. Sayın Bakanımıza ricamız, bu yasa ertelensin. Futbol kulüplerin maliyeti arttı, amatörlere destek azaldı. Amatörler zaten bir şey almıyor, şimdi bir de indirim istiyoruz.