Kasımpaşa'nın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Koita kadro dışı kaldı
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Kasımpaşa'nın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Koita kadro dışı kaldı

24.01.2021 16:08 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:12
Kasımpaşa'nın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Koita kadro dışı kaldı

Olgucan KALKAN / Kasımpaşa'da Fransız golcü Fode Koita kadro dışı bırakıldı.

Olgucan KALKAN/ Kasımpaşa'da Fransız golcü Fode Koita kadro dışı bırakıldı.

Süper Lig'de iyi günler geçirmeyen Kasımpaşa'da Fode Koita kadro dışı kaldı. Lacivert-beyazlı kulübün aynı şartlarla sözleşmesini 1 yıl uzatma teklifini kabul etmeyen 30 yaşındaki golcü, Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı. Daha büyük bir takımda oynama isteğini Kasımpaşa yönetimine ileten Koita'nın adı daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı. Fransız golcünün daha iyi şartlarda, daha uzun süreli bir kontrat istediği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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