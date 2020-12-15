Kasımpaşa, Muğlaspor'u 5-0 yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı
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Kasımpaşa, Muğlaspor'u 5-0 yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı

15.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:06
Kasımpaşa, Muğlaspor'u 5-0 yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Kasımpaşa, 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor'la karşılaştı. Kasımpaşa rakibini 5-0 mağlup ederek son 16'ya adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 3. Lig 4. Grup takımlarından Muğlaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu.

HODZIC YILDIZLAŞTI

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Alan, 25. ve 53. dakikada Armin Hodzic, 39. dakikada Yasin Dülger, 57. dakikada Anıl Koç kaydetti.

Sahasında oynadığı maçta rahat bir galibiyet alan Kasımpaşa adını bir üst tura yazdırdı.

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