Kasımpaşa, Muğlaspor'u 5-0 yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı
15.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:06
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Kasımpaşa, 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor'la karşılaştı. Kasımpaşa rakibini 5-0 mağlup ederek son 16'ya adını yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 3. Lig 4. Grup takımlarından Muğlaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu.
HODZIC YILDIZLAŞTI
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Alan, 25. ve 53. dakikada Armin Hodzic, 39. dakikada Yasin Dülger, 57. dakikada Anıl Koç kaydetti.
Sahasında oynadığı maçta rahat bir galibiyet alan Kasımpaşa adını bir üst tura yazdırdı.