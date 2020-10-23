Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu
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Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu

23.10.2020 22:54 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:02

Kasımpaşa, sahasında golsüz berabere kaldığı Göztepe maçının 7. dakikasında fileleri havalandırdı ancak bu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal oldu. VAR incelemesinin 4 dakikadan fazla sürmesi ve pozisyona bir türlü karar verilememesi tepki çekti.

Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesi karşılaşmaya adeta damga vurdu.

İstanbul ekibi, sahasında golsüz berabere kaldığı Göztepe maçının 7. dakikasında fileleri havalandırdı ancak bu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal oldu. VAR incelemesinin 4 dakikayı aşması ayrıca ofsayt pozisyonu çok tartışıldı.

Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu
(Görüntü: beIN SPORTS'tan alınmıştır)

MİLİMETRİK ÖLÇÜMLER YAPILDI

Koita'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Armin Hodzic'in şutunda top ağlarla buluştu ancak Hodzic'in ofsayt pozisyonu adeta milimetrik ölçümler sonucu bulundu.

Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu

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