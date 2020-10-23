Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu

Kasımpaşa, sahasında golsüz berabere kaldığı Göztepe maçının 7. dakikasında fileleri havalandırdı ancak bu gol VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal oldu. VAR incelemesinin 4 dakikadan fazla sürmesi ve pozisyona bir türlü karar verilememesi tepki çekti.