Fenerbahçe'nin Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıktığı bu karşılaşmada taraftarlar sonucu yakından izliyor. Anlık skor, atılan goller ve maçtaki kritik gelişmeler canlı olarak aktarılıyor. Karşılaşmanın güncel durumu ve detayları haberimizde yer alıyor. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

KASIMPAŞA – FENERBAHÇE MAÇI SKOR DURUMU

Süper Lig'in önemli karşılaşmasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Mücadele şu anda Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

KASIMPAŞA – FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN

Futbolseverler, heyecan dolu bu maçı Bein Sports ekranlarından canlı takip edebiliyor. Karşılaşmayı izlemek için platform aboneliği bulunması gerekiyor.

MAÇ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Kasımpaşa ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Trendyol Süper Lig mücadelesi bu akşam saat 21.30'da başladı. İzleyiciler, maçın saatini ve kanal bilgisini merakla araştırıyor.

KASIMPAŞA – FENERBAHÇE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Trendyol Süper Lig'in 21 Eylül 2025 Pazar günü oynanan bu önemli mücadelesi Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşma saat 20.00'de başladı.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1'i, Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal üzerinden; ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izleyebilirsiniz.

MAÇ HANGİ GÜN VE SAATTE?

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 21 Eylül Pazar günü oynanıyor. Maçın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.

MAÇ NEREDE OYNANIYOR?

Kasımpaşa – Fenerbahçe karşılaşması, İstanbul'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşiyor.