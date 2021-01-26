Kasımpaşa, eski Beşiktaşlı Dusco Tosic ile anlaşmaya vardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kasımpaşa, eski Beşiktaşlı Dusco Tosic ile anlaşmaya vardı

26.01.2021 22:05 | Son Güncelleme: 26.01.2021 22:34

Kasımpaşa, bir dönem Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş formaları da giyen Sırp savunmacı Dusco Tosic'i transfer ediyor. Lacivert beyazlılar, 36 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Bir dönem ülkemizde Gençlerbirliği ile Beşiktaş formaları da giyen Sırp savunmacı Dusco Tosic, Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'e geri dönüyor.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un paylaştığı bilgiye göre Lacivert beyazlılar, 36 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

2018'de Çin'e transfer olan Dusco Tosic geçtiğimiz günlerde takımı Guanzhou'dan ayrılmıştı. Tosic'in adı yaz transfer döneminde eski kulübü Beşiktaş'la da anılmıştı ancak transfer gerçekleşmemişti.

Kasımpaşa, eski Beşiktaşlı Dusco Tosic ile anlaşmaya vardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Muharrem İnce Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Guy Ritchie Özcan Deniz Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Arda Turan Ali Şansalan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Kavga Beşiktaş Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kasımpaşa, eski Beşiktaşlı Dusco Tosic ile anlaşmaya vardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 22:33:50. #1.16#
title