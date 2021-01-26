Kasımpaşa, eski Beşiktaşlı Dusco Tosic ile anlaşmaya vardı

Kasımpaşa, bir dönem Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş formaları da giyen Sırp savunmacı Dusco Tosic'i transfer ediyor. Lacivert beyazlılar, 36 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Bir dönem ülkemizde Gençlerbirliği ile Beşiktaş formaları da giyen Sırp savunmacı Dusco Tosic, Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'e geri dönüyor.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un paylaştığı bilgiye göre Lacivert beyazlılar, 36 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

2018'de Çin'e transfer olan Dusco Tosic geçtiğimiz günlerde takımı Guanzhou'dan ayrılmıştı. Tosic'in adı yaz transfer döneminde eski kulübü Beşiktaş'la da anılmıştı ancak transfer gerçekleşmemişti.