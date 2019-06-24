Kasımpaşa'dan golcü transferi
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Senegalli forvet Mame Baba Thiam'ı kadrosuna dahil etti.
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Senegalli forvet Mame Baba Thiam'ı kadrosuna dahil etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman takımında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Thiam, lacivert-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi transfer ettiği üçüncü futbolcu oldu. Kasımpaşa, daha önce kaleci Fatih Öztürk ve Portekizli savunma oyuncusu Jorge Fernandes'i renklerine bağlamıştı.
Kaynak: AA
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