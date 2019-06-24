Kasımpaşa'dan golcü transferi

Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Senegalli forvet Mame Baba Thiam'ı kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman takımında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Thiam, lacivert-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi transfer ettiği üçüncü futbolcu oldu. Kasımpaşa, daha önce kaleci Fatih Öztürk ve Portekizli savunma oyuncusu Jorge Fernandes'i renklerine bağlamıştı.

Kaynak: AA