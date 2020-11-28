Kasımpaşa'da yeniden Fuat Çapa dönemi
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Kasımpaşa'da yeniden Fuat Çapa dönemi

28.11.2020 17:30 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:45
Kasımpaşa'da yeniden Fuat Çapa dönemi

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Lacivert-beyazlı takım İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fuat Çapa'nın getirildiğini duyurdu. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşamız teknik direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz."

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Teknik Direktör Fuat Çapa, geçen sezonun 21. haftasında lacivert-beyazlı takımın başına geçerek, sezon sonuna kadar görev almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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