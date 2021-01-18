Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Premier Lig ekibi Chelsea'nin orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İngiliz futbolcu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

TARİHİ LEICESTER KADROSUNDAYDI

Leicester City'nin tarihi şampiyonluğunda kadroda bulunan isimlerden olan Drinkwater, 2017 yılında 38 milyon Euroya Chelsea'ye transfer olmuştu.

Chelsea formasıyla bu zamana kadar sadece 23 maçta forma giyebilen Drinkwater, yalnızca 1 gol atma başarısı gösterebildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar