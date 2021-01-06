Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kiraladı
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Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kiraladı

06.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:56

Kasımpaşa, Chelsea'nin 3 sezon önce 38 milyon euroya kadrosuna kattığı İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Drinkwater, sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

Süper Lig ekiplerinden Kaısmpaşa'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. İstanbul ekibi, İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Drinkwater, sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

Tecrübeli orta saha 2017 yılında 38 milyon euro bedelle Chelsea'ye transfer olmuş ancak bir türlü istediği forma şansını ve istikrarı yakalayamadı. Drinkwater'In ismi sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu.

İLK KEZ İNGİLTERE DIŞINA ÇIKIYOR

Tecrübeli futbolcu futbola Manchester United altyapısında başladı ve sırasıyla Huddersfield, Cardiff, Watford, Barnsley, Leicester City, Burnley, Aston Villa ve Chelsea formaları giydi. Drinkwater bu transferle ilk kez İngiltere dışında bir takımda forma giymiş olacak.

Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kiraladı
Haber Yorumları (2)
BİLİNCİ AÇIK: gelsin gelsin istanbulda içme suyu problemi var zaten
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ADANA: Üç büyükler de giderler çöp toplarlar
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