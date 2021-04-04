Kasımpaşa - Beşiktaş canlı takip! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Kasımpaşa - Beşiktaş kaç kaç?
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Kasımpaşa - Beşiktaş canlı takip! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Kasımpaşa - Beşiktaş kaç kaç?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Kasımpaşa - Beşiktaş canlı takip! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Kasımpaşa - Beşiktaş kaç kaç?

Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Kasımpaşa - Beşiktaş kaç kaç? Kasımpaşa - Beşiktaş canlı takip Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Bir tek kaleye geçmediği kaldı! Necip Uysal, Kasımpaşa maçına sağ bek pozisyonunda başladı
Bir tek kaleye geçmediği kaldı! Necip Uysal, Kasımpaşa maçına sağ bek pozisyonunda başladı
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor! Canlı anlatım
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor! Canlı anlatım

Süper Lig'de büyük önem taşıyan maçta Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hangi kanalda, hakemi kim? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Kasımpaşa - Beşiktaş kaç kaç? Kasımpaşa - Beşiktaş canlı takip İşte detaylar.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Beşiktaş, İngiltere Süper Lig maçı 04 04 2021 günü 19.00'da başladı

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı beinSports1 kanalından canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçını izlemek için beinSports kullanıcısı olmalısınız.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Yusuf Erdoğan maç kadrosunda yer almıyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları ve rahatsızlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic ile cezalı Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Thelin

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, NSakala, Josef, Rosier, Atiba, Ljajic, NKoudou, Larin

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ KAÇ KAÇ?

Kasımpaşa 1-0 Beşiktaş maç devam ediyor.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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