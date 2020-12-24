Kasım ayında verilen 1.009 yatırım teşvik belgesiyle yaklaşık 34 bin kişiye iş imkanı doğacak

Koronavirüs salgınına rağmen yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kasım ayında 1.009 yatırım teşvik belgesi düzenledi. 25 milyar 331 milyon lira olarak hesaplanan yatırımların hayata geçirilmesiyle 33 bin 903 kişiye iş kapısı açılması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Kasım 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kasımda 1.009 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 25 milyar 331 milyon 980 bin 766 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 33 bin 903 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

109 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 92 milyon 549 bin 893 lira olan ve 2 bin 760 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 109 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

13 BİN KİŞİ İŞ BAŞI YAPTI

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlanarak vize alan firmaların sabit yatırım tutarı 4 milyar 633 milyon 506 bin 874 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 12 bin 923 olarak gerçekleşti.

BAKAN VARANK'TAN İLK AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan konuya dair yaptığı açıklamada, "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip 25,3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık. Ocak-Kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde! Reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz" dedi.