Kasiad Yönetimi Taşköprü'yü Ziyaret Etti

Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) yönetimi, Taşköprü ilçesini ziyaret etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın davetlisi olarak ilçeye gelen KASİAD heyeti, ilk olarak Taşköprü Kent Tarihi Müzesi ve Pompeiopolis Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi alanını ziyaret eden sanayiciler, burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Pompeipolis'in yeryüzüne çıkması ile ilçenin turizm kaynağı olacağını dile getiren KASİAD Genel Başkanı Ayhan Arslan, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görülen Taşköprü Kent Tarihi Müzesi'nin de görülmeye değer olduğunu belirtti.

Arslan, Taşköprü OSB'nin de büyük umut vadettiğini ifade etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Taşköprü OSB'de çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Arslan, "Yatırımcıların göz bebeği olacağına inandığımız Taşköprü OSB'nin hem iş imkanı hem de yatırım bazında ilçemize ve ilimize ivme kazandıracağına inanıyoruz." dedi.