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Kasapoğlu: "Ülke olarak her alanda zirveye oynayan bir ülkeyiz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"...

16.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:32
Kasapoğlu:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

" Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" dördüncü gününde devam etti. Çalıştayın dördüncü gününün tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kasapoğlu: "Ülke olarak her alanda zirveye oynayan bir ülkeyiz"
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