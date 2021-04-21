Kaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi
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Kaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

Kaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kaş Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kaş Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile çalışanların sosyal haklarında ve maaşlarında iyileştirmeler yapıldı.

Kaş Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla tamamlandı. Kaş Belediye başkanının makamında düzenlenen protokol ile söz konusu taraflar arasında 2 yıllık toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı. İmza törenine, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile Hizmet-İş Sendikası Başkanı Muhammet Talha Kandil katıldı. Törende, Kaş Belediyesi Likya Ltd. Şti Müdürü Fevzi Yeşil de hazır bulundu.

İmza töreni sonrası konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sendikayla olumlu görüşmeler yaptıklarını ve bir sonuca vardıklarını belirtti. Kaş Belediyesinin köklü bir belediye olduğunu ve işçilerine bugüne kadar maaşını her zaman vaktinde verdiğini vurgulayan Başkan Ulutaş, "Bizler göreve geldiğimizden bu yana personellerimizle işçilerimizle güzel bir çalışma sergiliyoruz. Personelimiz sahada iyi hizmetler yapıyor, memnunuz" dedi.

Sendikayla yaptıkları olumlu görüşmeler neticesinde bekar bir işçinin alabileceği en düşük rakamın 3 bin 632 TL olduğunu aktaran Başkan Ulutaş, "Hem işçi kardeşlerimiz hem de sendika bu sonuçtan memnun. Bundan sonraki süreçte de işçilerimizin, çalışanlarımızın her daim yanındayız. Onlar çalıştıkça belediyemiz hizmet verecek. Belediyemiz vatandaşlarımızı memnun edecek" diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Başkanı Muhammet Talha Kandil ise "Kaş Belediyesi şirketinde çalışan işçi arkadaşlarımız için toplu iş sözleşmesini Başkan Mutlu Ulutaş ile birlikte imzaladık. Yüzde 17,16'lık artışla imzalanan toplu iş sözleşmesinin işçi ve işveren taraflarına hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi
Kaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi
Kaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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